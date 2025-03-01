Uzun saatler süren araba yolculuklarından bir süre uzak durmak, dikkat açısından oldukça önemlidir. Ancak, bu tür molalar dikkatli olunması gereken zamanlardır. Suçlular çoğu zaman otoyol servis istasyonlarında, saldırmaya hazır bir şekilde bekler.

Otoyol servis istasyonlarında araba hırsızları iş başında!

Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, hırsızlara başkalarının arabalarını ele geçirme konusunda önemli bir yardımcı araç sağlıyor. Bu durum, tamamen aracın kilit mekanizmalarıyla ilgilidir. Muhtemelen otomatik kilitleme sistemi sayesinde aracınızın hırsızlığa karşı güvende olduğunu düşünüyorsunuz, ancak maalesef durum tam olarak böyle değil.

Hırsızlar, anahtarsız cihazlardan faydalanabilir. Özel makineler kullanarak anahtarınızın sinyalini uzaktan kopyalayabilir, böylece aracınıza yaklaşarak zahmetsizce açabilirler. Ayrıca, anahtar sinyalini sıkıştırarak kilidi bozmak da mümkündür.

Bu durumda alınacak önlemler oldukça basit: Öncelikle aracınızdan uzaklaştığınızda, kilitlemenin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin. Daha iyisi, anahtarsız çalıştırma sistemini geçici olarak devre dışı bırakın ve aracınızı geleneksel anahtarla kilitlemeye devam edin.

Eğer imkanınız varsa, anahtarınızı yerleştirip sinyalin kesilmesini engelleyen bir kılıf edinin.