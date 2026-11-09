Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelere ilişkin güvenlik güçlerinden uyarı geldi.

FBI verilerine göre, kart kopyalama dolandırıcılığı ve yakıt hırsızlığı nedeniyle her yıl 1 milyar doların üzerinde maddi kayıp meydana geliyor.

2025 yılı boyunca ABD Gizli Servisi ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmalarda 411 adet yasa dışı kopyalama cihazı tespit edilerek kaldırıldı ve yaklaşık 428 milyon dolarlık olası kaybın önüne geçildi.

AKARYAKIT İSTASYONLARI NEDEN HEDEF ALINIYOR?

Benzin istasyonlarındaki pompalar, dolandırıcılar açısından en yaygın hedef konumunda bulunuyor.

Pompaların açık alanda yer alması ve çoğu zaman doğrudan gözetim altında olmaması, suçluların bir dakikadan daha kısa sürede pompa üzerindeki kart yuvasına kopyalama aparatı takmasına zemin hazırlıyor.

Güvenlik birimlerince yürütülen soruşturmalar, pompalara yerleştirilen cihazlarla elde edilen kart verilerinin organize suç şebekelerine aktarıldığını gösteriyor.

ABD Gizli Servisi'nin incelemeleri, bu operasyonların Doğu Avrupa ve Latin Amerika merkezli uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yetkililer, pompalardaki kart kopyalama riskine karşı şu adımların izlenmesini tavsiye ediyor:

Temassız ve Dijital Cüzdan Kullanımı: Pompa başında ödeme yapılırken doğrudan kartı yuvaya sokmak yerine temassız ödeme özelliği veya akıllı telefonlardaki dijital cüzdan uygulamalarının (Apple Pay, Google Pay vb.) kullanılması öneriliyor.

Bu sistemler her işlem için tek kullanımlık şifreli kodlar ürettiğinden kart verilerinin ele geçirilmesini engelliyor.

İstasyon Marketinde Ödeme Yapmak: Temassız veya mobil ödeme altyapısının bulunmadığı durumlarda, ödemenin dışarıdaki pompa yerine istasyon içerisindeki kasadan yapılması güvenlik riskini azaltıyor.