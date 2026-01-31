Yeni yılın en büyük akaryakıt zammının çarşamba gününden itibaren gelmesi bekleniyor. Benzin, motorin ve otogaza dev zamlar kapıda...

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, akaryakıt fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması halinde çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş civarında zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

BENZİNE DE ZAM PERŞEMBE GELİYOR

Benzin cephesinde de zam söz konusu. Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,25 TL düzeyinde bir zam gündemde.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI