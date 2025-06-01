Türkiye'de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında kesinleşecek 6 aylık enflasyon rakamlarını bekliyor.
Söz konusu rakamlar maaşlardaki artış oranını belirlerken, iğneden ipliğe bir çok masraf kaleminde de yapılacak zamlar için referans olacak.
BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM GELİYOR
Öte yandan TÜİK tarafından duyurulacak yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE), akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV vergisinin zam oranını belirleyecek.
Gazeteci Olcay Aydilek, bu dönemde yüzde 13 gelmesi beklenen ÜFE değerlerinin ardından benzine 1,87, motorine 1,75 TL ve LPG'ye 80 kuruş ÖTV zammı yapılacağını belirtti.
3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK
Maaşların ve hizmet bedellerinin fiyatlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesinlik kazanacak.