Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt kalelerinden üçünde birden indirime gidildi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte litre fiyatlarında şu indirimler uygulandı:

Kaynak olarak ekle

Benzin: 1 TL 40 kuruş

Motorin (Mazot): 1 TL 78 kuruş

LPG (Otogaz): 1 TL 90 kuruş

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI 

İndirim kararı sonrasında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar şu şekilde listelenmektedir:

Avrupa Yakası

Benzin: 62,92 TL

Motorin: 65,27 TL

LPG: 31,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,78 TL

Motorin: 65,13 TL

LPG: 31,39 TL

ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL DURUM 

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hareketliliğin arttığı Ankara ve İzmir'deki akaryakıt satış noktalarında ise yeni fiyat tablosu şu şekilde netleşti:

Ankara Fiyatları

Benzin: 63,89 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir Fiyatları

Benzin: 64,17 TL

Motorin: 66,66 TL

LPG: 31,79 TL