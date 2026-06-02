Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt kalelerinden üçünde birden indirime gidildi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte litre fiyatlarında şu indirimler uygulandı:
Benzin: 1 TL 40 kuruş
Motorin (Mazot): 1 TL 78 kuruş
LPG (Otogaz): 1 TL 90 kuruş
İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İndirim kararı sonrasında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar şu şekilde listelenmektedir:
Avrupa Yakası
Benzin: 62,92 TL
Motorin: 65,27 TL
LPG: 31,99 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62,78 TL
Motorin: 65,13 TL
LPG: 31,39 TL
ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL DURUM
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hareketliliğin arttığı Ankara ve İzmir'deki akaryakıt satış noktalarında ise yeni fiyat tablosu şu şekilde netleşti:
Ankara Fiyatları
Benzin: 63,89 TL
Motorin: 66,39 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir Fiyatları
Benzin: 64,17 TL
Motorin: 66,66 TL
LPG: 31,79 TL