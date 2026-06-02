Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından araç sahiplerinin takip ettiği akaryakıt kalelerinden üçünde birden indirime gidildi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte litre fiyatlarında şu indirimler uygulandı: Benzin: 1 TL 40 kuruş Motorin (Mazot): 1 TL 78 kuruş LPG (Otogaz): 1 TL 90 kuruş İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI İndirim kararı sonrasında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar şu şekilde listelenmektedir: Avrupa Yakası Benzin: 62,92 TL Motorin: 65,27 TL LPG: 31,99 TL Anadolu Yakası Benzin: 62,78 TL Motorin: 65,13 TL LPG: 31,39 TL ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL DURUM Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hareketliliğin arttığı Ankara ve İzmir'deki akaryakıt satış noktalarında ise yeni fiyat tablosu şu şekilde netleşti: Ankara Fiyatları Benzin: 63,89 TL Motorin: 66,39 TL LPG: 31,97 TL İzmir Fiyatları Benzin: 64,17 TL Motorin: 66,66 TL LPG: 31,79 TL

