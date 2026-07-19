Hindistan'ın süt ve hayvancılık üretiminde öne çıkan eyaletlerinden Gujarat'ta, Ahmedabad'ın yaklaşık üç saat kuzeyindeki bir akaryakıt istasyonu günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğunluk yaşamaya başlıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, otomobiller, hafif ticari araçlar ve üç tekerlekli taşıtlar, depolarını sığır gübresinden elde edilen biyometandan üretilen sıkıştırılmış biyogaz (Bio-CNG) ile doldurmak için istasyona akın ediyor. Geleneksel benzin ve dizel yakıtlara göre daha ekonomik olan bu yenilenebilir enerji kaynağı, bölgede her geçen gün daha fazla tercih ediliyor.

PETROL İTHALATINI AZALTMA HEDEFİ

Hindistan, enerji ihtiyacının büyük bölümünü yurt dışından karşılıyor. Ülkede tüketilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80 ila 85'i ithalat yoluyla temin ediliyor. Bu durum hem cari açığı büyütüyor hem de küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ekonomiyi kırılgan hale getiriyor.

Yetkililer, hayvansal atıklardan elde edilen biyogazın yaygınlaştırılmasıyla petrol ithalatının azaltılmasını ve her yıl milyarlarca dolarlık dövizin ülke ekonomisinde kalmasını amaçlıyor.

SIĞIR GÜBRESİ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Ülkede özellikle süt üretiminin yoğun olduğu bölgelerde büyük miktarda ortaya çıkan sığır gübresi, biyometan üretiminde değerlendiriliyor. İşlenen biyogaz daha sonra sıkıştırılarak araçlarda kullanılabilecek Bio-CNG'ye dönüştürülüyor. Böylece hem tarımsal atıklar ekonomiye kazandırılıyor hem de çevreye daha düşük karbon salımı yapan bir yakıt elde ediliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR YERİNE YEREL ÇÖZÜM

Batı ülkelerinin elektrikli otomobillere yaptığı büyük yatırımlardan farklı bir yol izleyen Hindistan, kendi ekonomik ve tarımsal koşullarına uygun bir enerji modeli geliştirmeye odaklanıyor. Hayvancılık ve tarım sektörünün sunduğu potansiyeli değerlendiren ülke, biyogaz yatırımlarıyla hem enerji güvenliğini artırmayı hem de petrol bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre biyolojik CNG'nin yaygınlaşması yalnızca enerji ithalatını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda çiftçilere ek gelir sağlayacak, atık yönetimini iyileştirecek ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine de katkı sunacak.