Londra Ulaşım İdaresi (TfL) tarafından kamuoyu görüşüne açılan yeni taslağa göre, şehirde hizmet verecek yeni özel kiralık araçların Temmuz 2028'den itibaren tamamen sıfır emisyonlu, yani elektrikli olması zorunlu hale gelecek.

Engelli ve tekerlekli sandalye erişimine uygun özel donanımlı araçlara ise üreticilerin dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmeleri adına Temmuz 2030'a kadar ek süre tanınacak; bu tarihten sonra filoya hiçbir şekilde benzinli veya dizel yeni araç dahil edilemeyecek.

YÜZDE 70 SIFIR EMİSYONA SAHİP

Hali hazırda Londra genelinde çalışan özel taşımacılık araçlarının yüzde 70'inden fazlasının elektrikli veya sıfır emisyon kapasitesine sahip olduğu kentte, yeni düzenlemeyle birlikte hava kirliliğinin rekor düzeyde gerilemesi hedefleniyor.

Yetkililerin projeksiyonlarına göre, planın yürürlüğe girmesiyle ilk 10 yılda karbondioksit salımında yüzde 35'lik bir düşüş sağlanacak, 18 yıl içinde ise zararlı egzoz gazı emisyonları mevcut kısıtlamalara kıyasla neredeyse tamamen, yüzde 97 oranında silinecek.

2027'DEN İTİBAREN RUHSAT ONAYI VERİLMEYECEK

Plan sadece yeni araç alımlarını değil, mevcut filo standartlarını da sıkılaştırıyor. Mart 2027'den itibaren araçlara LPG veya sıkıştırılmış doğal gaz gibi sonradan takılan alternatif yakıt dönüşüm sistemleri ile harici filtreleme mekanizmaları için ruhsat onayı verilmeyecek.

Bunun yanı sıra, çalışma süresi dolan araçların yeniden ruhsat alma hakkı 24 aydan 12 aya düşürülürken, 10 yaşını dolduran araçların çalışma izinleri de doğrudan sınırlandırılacak.

Londra Belediye Başkan Yardımcısı Seb Dance ile TfL yöneticileri, mevcut sürücülerin elektrikli araç dönüşümünde büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, bu adımlarla başkentin havasını temizlemeyi ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı bir dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

UYGULAMA TÜRKİYE'YE DE GELİR Mİ?

Avrupa başkentlerinde hız kazanan katı emisyon kısıtlamaları ve fosil yakıtlı ticari araç yasakları benzer bir modelin Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirirken, mevcut şartlarda Türkiye'de ticari taksi veya özel taşımacılık filoları için bu ölçekte bağlayıcı ve ani bir yasak takvimi bulunmuyor.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile büyükşehir belediyelerinin orta ve uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım eylem planlarında; özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde hava kalitesini artırmak amacıyla elektrikli araç dönüşümünü teşvik eden projeler, şarj altyapısı yatırımları ve toplu taşımada kademeli sıfır emisyon hedefleri öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor.