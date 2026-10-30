Otomobil sahiplerini ve sıfır kilometre araç almayı planlayanları sarsacak dev vergi paketi netleşti. İngiltere’de yürürlüğe girecek yeni Araç Vergi Dilimleri (VED) kapsamında, özellikle benzinli ve dizel araç sürücülerine yönelik mali yük rekor seviyeye tırmanıyor. Hazine bütçesinde kesinleşen düzenlemeyle birlikte, bazı modellerin ilk yıl tescil vergisi tam 5.950 sterline (yaklaşık 400 bin TL) dayandı. Avrupa genelinde fosil yakıtlı araçlara getirilen bu sert mali yaptırımlar, Türkiye'de uzun süredir tartışılan emisyona dayalı MTV ve ÖTV düzenlemelerini de yeniden gündeme taşıdı.

48 AYDA FATURA İKİYE KATLANDI

Hazine’nin enflasyon ve Perakende Fiyat Endeksi (RPI) doğrultusunda onayladığı artış takvimine göre otomobil, minibüs ve motosikletleri kapsayan vergi dilimlerinde ibre yukarı döndü. Kilometre başına 255 gramdan fazla karbon emisyonu yayan yüksek hacimli sıfır araçlar için ilk yıl ödenen 5.690 sterlinlik (yaklaşık 381 bin TL) vergi tutarı, yeni bahar tarifesiyle birlikte 5.950 sterline (yaklaşık 400 bin TL) ulaşacak.

Söz konusu modeller için tescil vergisinin 2025 yılı başlarında 2.745 sterlin seviyesinde olduğu dikkate alındığında, yalnızca 48 aylık bir zaman diliminde sürücülerin sırtına binen yükün 3.000 sterlinden (yaklaşık 200 bin TL) fazla arttığı görülüyor.

SÜRÜCÜLERİN CEBİNDEN BİNLERCE LİRA EK ÖDEME ÇIKACAK

Zammın hedefi yalnızca en yüksek emisyonlu araçlarla sınırlı kalmıyor; kademeli tarife orta ve üst segmenti de doğrudan etkiliyor. Kilometre başına 225-255 gram karbon salımı yapan modellerde ilk yıl tescil masrafı 5.070 sterline (yaklaşık 340 bin TL) tırmanırken, 191-225 gram aralığındaki otomobillerde ödenecek tutar 3.575 sterline (yaklaşık 240 bin TL) çıkıyor. Böylece direksiyon başına geçenlerin cebinden yüzlerce sterlinlik ek ödeme çıkacak.

TÜRKİYE'DE MTV VE ÖTV ÜCRETLERİNİ NASIL ETKİLER?

Avrupa'da karbon salımını sıfırlamak amacıyla benzinli ve dizel araçların vergi yükü katlanırken, gözler Türkiye'deki vergi sistemine çevrildi. Türkiye'de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağırlıklı olarak motor silindir hacmi ile matrah değerine göre hesaplanıyor. Ancak Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat hedefleri ve küresel emisyon standartları doğrultusunda, Türkiye'de de araç vergilendirmesinin doğrudan "karbon salım oranına" bağlanması yönündeki tartışmalar bu kararla birlikte yeniden alevlendi. Uzmanlar, küresel çapta fosil yakıtlı araçlara yönelik artan bu baskının orta vadede yerel mevzuatlara da yansımasının kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyor.

"MİLYONLARCA İNSAN İÇİN YAŞAM MALİYETİ"

Artan akaryakıt fiyatları ve yükselen araç işletme maliyetleriyle zaten zorlanan araç sahipleri, kapıya dayanan yeni zam dalgasına tepki gösterdi. Avam Kamarası'nda açıklanan Hazine Bütçe belgesinde vergi oranlarının RPI oranında artırılacağı resmen teyit edilirken, hükümet kanadı sürücülerin üzerindeki hayat pahalılığı baskısını kabul ediyor. Bütçe sunumunda direksiyon başındakilerin desteklenmesi gerektiğine değinen Hazine temsilcileri durumu, “Milyonlarca insan için yaşam maliyeti ve iş yapma maliyeti aynı. Ev ofis, minibüs ise aile arabası” sözleriyle özetledi.