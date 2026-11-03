Benzin ve motorin fiyatları sürücüleri kara kara düşündürürken, laboratuvar hassasiyetinde yapılan son sürüş testleri otomotiv kulislerini ayağa kaldırdı. Benzin ve dizel araçlarda birebir aynı araç, aynı güzergah ve aynı yol şartlarında gerçekleştirilen testler, sürücülerin yıllardır ceplerinden binlerce lirayı havaya savurduğunu ortaya koydu.
BENZİN VE DİZEL ARAÇLAR AYNI YAKITLA %50 DAHA UZUN MESAFAYE ULAŞTI
Test sonuçları, hiçbir mekanik parçaya dokunulmadan, yalnızca direksiyon başındaki sürücülerin reflekslerini değiştirerek tüketim değerlerinin 23,5 mpg'den 35,3 mpg'ye fırladığını kanıtladı. Bu tablo, hem benzinli hem de dizel araç sahiplerinin aynı yakıtla tam %50 daha uzun mesafe gidebileceğini net şekilde ortaya koydu. İşte depodaki yakıtı adeta ikiye katlayan o kritik sırlar…
SÜRÜCÜLERİ ÇOĞU FARKINDA BİLE DEĞİL
Sürücülerin çoğunun farkında bile olmadığı ilk ve en sinsi tuzak daha araç çalışmadan önce başlamış oluyor. Düşük lastik basıncı, aracın yola adeta yapışmasına ve aşırı bir yuvarlanma direncine neden oluyor. Lastik havası ideal sınırın altında kaldığında, ister benzinli ister dizel olsun motor aracı ilerletebilmek için ekstra güç harcıyor ve yakıtı adeta emiyor. Özellikle hava sıcaklığının düştüğü dönemlerde basıncın kendiliğinden indiğini hatırlatan uzmanlar, iki haftada bir yapılacak 2 dakikalık hava kontrolünün depoda devasa bir fark yarattığını belirtti.
MİNİMUM YAKITLA MAKSİMUM KİLOMETRE YAPTIĞI KANITLANDI
Direksiyon başına geçildiğinde yapılan en yaygın hata ise gereksiz hız dalgalanmaları. Sürekli gaza basıp ardından frene asılmak, dizel motorlarda tork dengesini, benzinlilerde ise devir stabilitesini çökerterek akaryakıt tüketimi anında iki katına çıkartıyor.
Uzmanlar, düşük viteste motoru uzun süre bağırtmak ya da tereddütlü, ağır kalkışlar yapmak yerine kontrollü ve kararlı bir ivmeyle doğrudan seyir hızına ulaşmak gerektiğini söylüyor. Öndeki araçla güvenli takip mesafesini koruyarak ani manevralardan kaçınmanın, sabit tempoda ilerleyen motorun minimum yakıtla maksimum kilometre yapmasını sağladığı tespit edildi.
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YAKIT AKIŞINI SIFIRA İNDİREN YÖNTEM
Testi %50 tasarrufla zirveye taşıyan asıl altın vuruşun ise modern içten yanmalı motorların mucizesi olan "yakıt kesme" (cut-off) mantığında gizli olduğu belirlendi. İlerideki kırmızı ışığı, duran trafiği veya yaklaşan virajı yüzlerce metre önceden kestirip ayağı gazdan çekmek, silindirlere giden yakıt akışını anında sıfıra indiriyor. Son saniyeye kadar gaz verip sonra aniden frene basarak balataları aşındırmak yerine, motor kompresyonundan yararlanarak yavaşlayan sürücüler, o mesafeyi kelimenin tam anlamıyla ‘bedavaya’ geçiyor. Herhangi bir masraf yapmadan sadece bu 3 sürüş refleksini hayatına geçirenler, bir sonraki istasyon ziyaretini tam 1,5 kat daha ileriye öteliyor.
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