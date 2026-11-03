SÜRÜCÜLERİ ÇOĞU FARKINDA BİLE DEĞİL

Sürücülerin çoğunun farkında bile olmadığı ilk ve en sinsi tuzak daha araç çalışmadan önce başlamış oluyor. Düşük lastik basıncı, aracın yola adeta yapışmasına ve aşırı bir yuvarlanma direncine neden oluyor. Lastik havası ideal sınırın altında kaldığında, ister benzinli ister dizel olsun motor aracı ilerletebilmek için ekstra güç harcıyor ve yakıtı adeta emiyor. Özellikle hava sıcaklığının düştüğü dönemlerde basıncın kendiliğinden indiğini hatırlatan uzmanlar, iki haftada bir yapılacak 2 dakikalık hava kontrolünün depoda devasa bir fark yarattığını belirtti.