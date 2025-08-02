Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kuru hareketliliği ve ÖTV zammı gibi etkenler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle Temmuz ayında motorin ve LPG fiyatlarına yapılan artışların ardından, 2 Ağustos 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış olması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları, bölgesel farklılıklar gösterse de genellikle yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu sebeple, araç sahipleri fiyatlardaki değişimlere büyük bir dikkatle odaklanmış durumda.

İ STANBUL'DAK İ G Ü NCEL AKARYAKIT F İ YATLARI

İstanbul’da akaryakıt fiyatları, her iki yakıt türü için de belirgin bir artış gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 51.36 TL, motorin fiyatı ise 53.70 TL seviyelerinde bulunuyor. LPG fiyatı ise 26.51 TL olarak belirlenmiş durumda.

Anadolu Yakası’nda ise benzin fiyatı 51.21 TL, motorin fiyatı ise 53.58 TL. LPG fiyatı ise 25.88 TL olarak görülüyor.

ANKARA VE İ ZM İ R'DE DURUM NE?

Ankara’da benzin litre fiyatı 52.07 TL, motorin fiyatı ise 54.60 TL. İzmir’deki fiyatlar da benzer şekilde yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu fiyatlar, özellikle büyükşehirlerde yaşayan araç sahiplerinin bütçelerini zorlayacak düzeyde.

ZAM S İ NYALLER İ G ÜÇ LEN İ YOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiler, benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL’nin üzerinde bir artış beklentisi olduğunu gösteriyor. Ancak, bu zammın ne zaman yapılacağına dair net bir tarih henüz açıklanmadı. Akaryakıt fiyatlarına yapılacak artış, araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyebilir.

AKARYAKITA Y Ö NEL İ K ARTI Ş LAR ARA Ç SAH İ PLER İ N İ END İŞ END İ R İ YOR

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanma ve ÖTV artışı gibi faktörler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışa neden olabilir. 2 Ağustos 2025 itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarının 1 TL’nin üzerinde zam görmesi bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilecek.