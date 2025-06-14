Orta Doğu’da yaşanan İsrail-İran krizi, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Türkiye’de ise henüz bu yükselişin doğrudan etkileri pompaya yansımamış olsa da, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar doğrultusunda daha önce belirlenen fiyat artışları devreye alındı.

Bu kapsamda, dün benzine gelen zammın ardından bu gece itibarıyla motorin fiyatlarına da zam yapıldı.

MOTORİN DE ZAMLANDI

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı da 1,49 TL arttı.

Vatandaşlar, “Benzine ne kadar zam geldi?”, “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla yeni fiyatları araştırmaya başladı.

İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel unsur rol oynuyor. Fiyatlar; Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru referans alınarak hesaplanıyor. Elde edilen maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.

AKARYAKITA YENİ ZAM YOLDA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesini görürken, petroldeki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Benzine dün gelen 1,46 TL’lik zammın ardından bugün itibarıyla motorine de 1,49 TL zam yansıdı.. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişe bağlı olarak 17 Haziran’dan geçerli olacak şekilde benzine 1,70 TL, motorine ise 1,70 TL zam daha bekleniyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLMELİ

Petrol fiyatlarının seyrine göre önümüzdeki günlerde yeni zamlar ya da indirimler gündeme gelebilir.

Özellikle İsrail-İran hattındaki gelişmelerin küresel enerji piyasasında yaratacağı dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam edecek.

Vatandaşların güncel fiyatları takip etmeleri ve değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.