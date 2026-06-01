Uluslararası enerji piyasalarında brent petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini somutlaştırdı.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 2 Haziran Salı günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,81 TL net indirim yapılması öngörülüyor.

Küresel piyasalardaki ürün fiyatı düşüşlerine bağlı olarak hesaplanan ham indirim miktarları aslında motorinde 7,25 TL, benzinde ise 5,50 TL olarak gerçekleşti. Ancak Türkiye'de uygulanan Eşel Mobil Sistemi gereğince, oluşan bu indirimlerin bir kısmı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) mahsuplaşmasında kullanılacak. Bu nedenle vergi ayarlaması sonrası sürücülerin doğrudan cebine yansıyacak net indirim tutarları benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL ile sınırlı kalacak.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

Bu gece yarısı uygulanması beklenen fiyat güncellemelerinin ardından, benzinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi tahmin ediliyor:

-İstanbul'da benzin litre fiyatının 62,94 TL'ye,

-Ankara'da benzin litre fiyatının 63,91 TL'ye,

-İzmir'de benzin litre fiyatının 64,19 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni indirim tarifesi tabelalara yansımadan önce istasyonlarda geçerli olan güncel fiyat listesi şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.05 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.91 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL

Bilgi Notu: Akaryakıt satış fiyatları; dağıtım firmalarının serbest piyasa stratejileri, lojistik maliyetleri ve bayiler arasındaki rekabet şartlarına bağlı olarak şehirler ve istasyonlar arasında küçük değişiklikler gösterebilmektedir.