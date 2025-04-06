Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan dolar kurundaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki artışla birleşerek akaryakıtta peş peşe zamların yapılmasına neden olmuştu.



Buna karşın ABD ve Çin arasında yaşanan küresel ticaret savaşları ve OPEC+ tarafından petrol üretiminin artırılacağına yönelik açıklanan plan, petrol fiyatlarında son yılların en sert düşüşüne neden oldu. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, haftayı 65,58 dolar ile kapatırken, yaşanan düşüşlerin ardından akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisi ortaya çıktı.

BENZİN VE MOTORİNE DEV ZAM YOLDA



Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1,5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini aktarırken, düşüşlerin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini aktardı.



6 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L