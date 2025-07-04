Dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından 6 aylık ÜFE oranı belli oldu.
ÖTV'ye yapılan artış yüzde 15,71 olarak kesinleşirken, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibarıyla zam dalgası uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÖTV'deki indirim yetkisini kullanmamasının ardından benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zamlar yapıldı.
AKARYAKITA ZAM FIRTINASI
Geçtiğimiz hafta itibarıyla petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden 50 liranın altına düşen benzin ve motorin, ÖTV zamlarıyla birlikte 50 liralık sınırı geçti.
Benzine yapılan zam 2,26 TL olurken, motorin 2,12 TL ve otogaz 0,97 TL zamlandı.
4 Temmuz 2025 itibarıyla pompaya yansıyan zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
Benzin
İstanbul (Anadolu): 51.01 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.16 TL/L
İzmir: 52.16 TL/L
Ankara: 51.82 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L
İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L
İzmir: 53.57 TL/L
Ankara: 53.22 TL/L