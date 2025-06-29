Haziran ayı boyunca Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı bir performans sergileyen akaryakıt fiyatları, geçtiğimiz haftalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından geri çekilmişti.



Geçtiğimiz haftaya peş peşe indirimlerle başlayan akaryakıt fiyatları, haftanın son işlem gününde zamlanmış ve motorinin litre fiyatı 1,14 TL artış göstermişti. Milyonlarca sürücü gelecek hafta itibarıyla fiyatlarda nelerin yaşanacağını merak ederken, 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı ÜFE rakamıyla birlikte akaryakıta yapılacak ÖTV zammı da ortaya çıkmaya başladı.

MOTORİN VE BENZİNE 2 TL ZAM GELECEK



Yılın ilk 5 aylık enflasyon verileri kesinlik kazanırken, 3 Temmuz'da duyurulacak rakam için de ekonomi piyasaları ortak görüşte buluşmuş durumda. Ekonomist İris Cibre, 3 Temmuz'da ÜFE rakamının beklenildiği şekilde yüzde 1,5 seviyesinde açıklanması halinde 4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatlarına yapılacak zamları paylaştı.



Akaryakıt grubuna yapılması beklenen zamlar şu şekilde:



Motorine 1.97 TL

Benzine 2.10 TL

LPG ye 1.61 TL

ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?



Öte yandan enerji fiyatlarında yaşanacak artışın enflasyonist etki yaratacak olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV zammında indirim yetkisini kullanıl kullanmayacağını merak konusu haline getirdi.



Erdoğan, 2019-2022 yılları arasında temmuz ayında kesinleşen ÖTV verileri için indirim yetkisini kullanmıştı. Buna karşın son iki yılda ÖTV indirim yetkisi kullanılmadı ve temmuz ayında açıklanan ÜFE rakamı sonucunda ortaya çıkan ÖTV zammı akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıtıldı.



29 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:



Benzin



İstanbul (Avrupa): 48.89 TL/L

İstanbul (Anadolu): 48.74 TL/L

İzmir: 49.89 TL/L

Ankara: 49.55 TL/L



Motorin



İstanbul (Avrupa): 50.2 TL/L

İstanbul (Anadolu): 50.08 TL/L

İzmir: 51.4 TL/L

Ankara: 51.05 TL/L





