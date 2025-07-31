3 Temmuz'da açıklanan ÖTV zammıyla birlikte peş peşe zamlanan akaryakıt grubu ürünleri, haftalardır yatay seyir izliyor.
Brent petrol fiyatının 73 dolara fırlamasının ardından akaryakıt sektörü kaynakları, geçtiğimiz hafta 44 kuruş zamlanan otogazın ardından motorin ve benzine de zam geleceğini belirtti.
1 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELİYOR
Cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zamla birlikte motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.
31 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin
İstanbul (Anadolu): 51.21 TL/L
İstanbul (Avrupa): 51.36 TL/L
İzmir: 52.4 TL/L
Ankara: 52.06 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 52.58 TL/L
İstanbul (Avrupa): 53.7 TL/L
İzmir: 54.94 TL/L
Ankara: 54.59 TL/L