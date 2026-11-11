Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri yurt içi akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, perakende satış fiyatlarında iki ayrı günde kademeli düşüş öngörülüyor.

Akaryakıtta indirim takvimi ve beklenen tutarlar

Sektör kaynaklarının aktardığı verilere göre fiyat indirimleri şu takvimle pompaya yansıyacak:

Benzin indirimi: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 TL düşüş bekleniyor.

Motorin indirimi: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması öngörülüyor.

11 KASIM AKARYAKIT FİYATLARINDA GÜNCEL TABLO

11 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında geçerli olan perakende litre satış fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir:

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI İL VE İLÇELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Akaryakıt satış fiyatları; serbest piyasa koşulları, dağıtım şirketlerinin maliyet politikaları ve istasyonlar arası rekabete bağlı olarak il, ilçe ve bayiler arasında küçük oranlarda farklılık gösterebiliyor.