Piyasalarda yaşanan küresel dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, benzin ve motorin grubunda yeni bir fiyat artışı öngörülüyor. Sürücülerin yakından takip ettiği zam takvimine göre artışların Perşembe ve Cumartesi günleri pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzenlemesi öncesinde akaryakıt ürünlerine ardı ardına fiyat artışı yapılması planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre:

Benzin fiyatlarında Perşembe günü itibarıyla,

Motorin fiyatlarında ise Cumartesi günü itibarıyla yeni fiyat artışlarının uygulanması bekleniyor.

28 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam beklentisi sürerken, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyükşehirdeki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 77,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,20 TL