Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre, 24 Mart Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına yaklaşık 6 TL seviyesinde bir artış yapılması öngörülüyordu.

Tarihlerin yenilenmesiyle yeni fiyatlar resmileşti.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

24 Mart Salı gününden itibaren uygulanacak benzin ve motorin fiyat zammı belli oldu. Benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanırken bu artışın 2,80 TL’lik kısmı vergiden karşılandı.

Motorine ise 6,58 TL artış yapıldı. 20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları üç büyükşehirde şöyle oldu;

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.01 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.68 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı:62.87 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 77.54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.89 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.99 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı:78.82 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.26 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı:79.09 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL