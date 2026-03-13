Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 47 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 76 kuruş arttı. Böylece araç sahiplerinin yakıt giderleri yeniden yükselmiş oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler özellikle sürücüler tarafından yakından takip edilirken, güncel pompa fiyatları da merak konusu haline geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarındaki değişim, küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor.

Bu faktörler doğrultusunda rafineri çıkış fiyatlarında yapılan düzenlemeler pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

13 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

13 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’da akaryakıt fiyatları iki yakada küçük farklılıklar gösteriyor.

-İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

-İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL

Motorin litre fiyatı: 64.76 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

-Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte akaryakıt fiyatları İstanbul’a göre bir miktar daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

-İzmir’de güncel fiyatlar

İzmir’de de akaryakıt fiyatları yapılan zam sonrası yeniden güncellendi.

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye doğrudan yansımaması için zaman zaman eşel mobil sistemi uygulanabiliyor.

Bu sistemde petrol fiyatları veya döviz kurundaki artıştan kaynaklanan zamlar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden dengelenebiliyor.

Böylece fiyat artışları belirli bir süre pompa fiyatlarına yansımayabiliyor. Ancak maliyetler düşerse daha önce yapılan vergi indirimi kademeli olarak geri alınabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatlarını belirleyen başlıca üç unsur bulunuyor:

-Brent petrol fiyatlarındaki küresel değişimler

-Döviz kurundaki hareketlilik

-Vergi düzenlemeleri ve ÖTV oranları

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında kısa süre içinde zam ya da indirim görülebiliyor.