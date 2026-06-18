ABD ile İran savaşını sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarını düşürdü. Özellikle Brent petrol ve benzinin ton fiyatındaki düşüş, yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.

Benzine, bu gece yarısı 3, 96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş olarak hesaplandı.

ABD ile İran arasındaki anlaşma ile Brent petrol, 77 dolara dek geriledi. Uzmanlar, Brent petrolde kademeli olarak düşüşün devam etmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda da benzin ve motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Motorine, hatfa başında itibaren peş peşe indirim yapıldı. Salı günü 1 TL 23 kuruş, çarşamba günü 42 kuruş ve perşembe günü de 46 kuruş indirim yapıldı. Motorinde 3 günde 2 TL 11 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Motorinin ardından sırada benzin var. Benzine, bu gece yarısı 3, 96 TL indirim bekleniyor. Ancak yine beklenen indirimin tamamı araç sahiplerinin cebine yansımayacak. Uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 TL'lik indirimin pompa fiyatlarında yaklaşık 99 kuruşluk bir düşüş oluşturacağı ifade ediliyor. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapılacak. Bu nedenle pompaya yansıyacak indirim tutarı 99 kuruş. Daha önce motorin fiyatlarında yaşanan indirimlerde de benzer şekilde indirimin büyük bölümü sisteme mahsup edilmişti.

Uzmanlar, küresel enerji piyasalarında düşüş eğiliminin sürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarının seyri ve döviz kuru, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sektör uzmanları, ABD ile İran arasında yürürlüğe giren anlaşmaya işaret ederek, "Petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının düşüş sürecinin devam etmesi ve bunun da depoya indirim olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.