Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye’de pompa fiyatlarına da yansıdı. Küresel piyasalarda varil başına fiyatı 74 dolardan 58,35 dolara düşen Brent petrol, akaryakıt fiyatlarında düşüşleri meydana getirdi. İlk olarak 8 Nisan 2025 Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk indirim yaşanırken, 2 gün sonra benzinde de 2 lira 24 kuruşluk düşüş oldu. Benzine çifte indirim gelmişti. Ancak sektör kaynaklarından alınan bir son dakika haberine göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor

BENZİN 45 TL'NİN ALTINDA

Küresel çapta petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle, benzine bugün de indirim geldi. Litre başına 1 lira 35 kuruş daha ucuzlayan benzin, toplamda 3 lira 59 kuruş indirim gördü. Benzine peş peşe indirimlerin ardından sektör kaynaklarında yer alan bir son dakika haberine göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor

İşte 11 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,37 TL/LT

Motorin: 44,31 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,22 TL/LT

Motorin: 44,19 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,94 TL/LT

Motorin: 45,06 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,31 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT