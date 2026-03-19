İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasındaki dev petrokimya tesisine düzenlenen hava saldırısı ve Katar'dan gelen ağır hasar raporları, küresel enerji piyasalarında adeta bir deprem yarattı.

Güne 65 dolar seviyelerinden başlayan petrol fiyatlarının saatler içinde varil başına 112 dolara fırlamasıyla piyasalarda "felaket" senaryoları konuşulurken; panik dalgası Avrupa'ya ulaştı ve bazı ülkeler akaryakıt satışlarına acil durum kısıtlamaları getirdi.

Krizin merkez üssünde dünyanın en büyük doğalgaz sahasını barındıran İran'ın Güney Pars petrokimya kompleksi yer alıyor. İran İslam Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansına konuşan Petrol Bakanlığı yetkilileri, tesisteki yangının kontrol altına alındığını bildirdi, ancak olayın hemen ardından, Katar'ın devasa enerji merkezi Ras Laffan sanayi bölgesinde de İran kaynaklı tehditler nedeniyle büyük hasar meydana geldiğinin rapor edilmesi, arz endişelerini zirveye taşıdı.

FİYATLARDA MANTIKSIZ SIÇRAMA

Orta Doğu'dan gelen bu haberler, fiyatlama mekanizmalarını tamamen bozdu:

Güne varil başına 65 dolar seviyelerinden başlayan petrol, saatler içinde astronomik bir artışla 112 dolara ulaştı.

Brent ham petrolünün gösterge fiyatı, Asya işlemlerinde salı günkü kapanışa göre %5'ten fazla artış gösterdi.

Her ne kadar fiyatlar 9 Mart'taki 116,78 dolarlık savaş zirvesinin bir miktar altında kalsa da, tek gün içinde yaşanan bu devasa sıçrama piyasa uzmanları tarafından "tam bir felaket" olarak yorumlanıyor.

Enerji piyasasındaki bu jeopolitik kaos, doğrudan vatandaşın günlük yaşamını vurmaya başladı:

Slovenya'da Karantina Önlemleri: Avrupa'da ilk panik dalgasının vurduğu Slovenya, benzin istasyonlarında oluşabilecek yığılmaları ve karaborsayı engellemek için akaryakıt satışlarına resmi kısıtlamalar (kota) getirdi.

ABD'de Psikolojik Sınır Aşıldı: Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun en büyük tetikleyicisi olan benzin fiyatları, ülke genelinde galon başına 5 dolar sınırına ulaşarak tüketici üzerinde devasa bir baskı yarattı.