ABD ile İran arasındaki gerilimin küresel piyasalara etkisi büyürken, en sert dalgalanma akaryakıt fiyatlarında yaşandı. Artan benzin maliyetleri, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi elektrikli araçlara yöneltti. Ancak bu yönelimle birlikte dikkat çeken yeni bir gerçek de ortaya çıktı.

Araç satın alan kullanıcılar için en kritik konulardan biri, otomobilin zaman içindeki değer kaybı. Dünya genelinde yapılan son analizler, bu konuda elektrikli araçların beklenenden daha hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. Özellikle ilk 5 yıl içinde yaşanan düşüş, sektörün en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Yayımlanan araştırmaya göre, 5 yıl sonunda en fazla değer kaybı yaşayan modellerin büyük bölümünü elektrikli otomobiller oluşturuyor.

DEĞER KAYBETMESİ BEKLENEN MODELLER

İşte 5 yıl içinde en çok değer kaybı yaşaması beklenen modeller:

Nissan Leaf – %63,1

Infiniti QX80 – %62,8

Volkswagen ID.4 – %62,1

Tesla Model S – %62,0

Tesla Model X – %61,2

Ford Mustang Mach-E – %60,8

BMW 7 Series – %59,5

Uzmanlara göre bu değer kaybında; batarya teknolojisinin hızla gelişmesi, yeni modellerin sürekli piyasaya sürülmesi ve ikinci el elektrikli araç talebinin henüz istenen seviyeye ulaşmaması etkili oluyor.