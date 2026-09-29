ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta barış umudunun azalması, petrolün varilini yeniden 108 dolara yaklaştırdı. BM toplantıları sırasında ABD Başkanı ile İran Cumhurbaşkanı arasında barış görüşmelerine yaklaşılması umuduyla 95 dolara kadar düşen petrol, bu umudun azalması üzerine yeniden yükselişe geçti.

OPEC üyesi ülkelerin üretimi en aza indirmesi, güçlü üyelerden Suudi Arabistan'ın üretimi artırma kararını askıya alması gibi adımlar petrolde grafiğin sert yükselmesine sebep oldu.

Dün 107 doların üzerinde seyreden ham petrolün varil fiyatının daha da artması hâlinde akaryakıt fiyatlarının da artması gündeme gelecek.

Piyasalarda buna bir de yurt içinde tüketicinin akaryakıt fiyatı dalgalanmalarından daha fazla etkilenmesini önlemek için getirilen 'eşelmobil' sistemi için uygulama süresinin 1 Ekim 2026'da dolacak olmasının getirdiği endişe eklendi. Süre uzatılmazsa, 1 Ekim'den itibaren akaryakıtın litresinde hâlen 4,43 TL olarak uygulanan ÖTV, yeniden 14,84 TL'ye çıkacak. Bu da kurşunsuz benzinde 12,48 liralık dev bir artışı gündeme getirecek.

TABELA NASIL DEĞİŞİR?

Mevcut durumda, yani eşelmobil sistemi uygulamasında litre başına 4,43 TL ÖTV uygulanıyor. Yasal sınır ise 14.83 TL. Eşelmobil sisteminin kaldırılmasıyla benzinde 10,40 TL ÖTV artışı gerçekleşecek. Buna ÖTV'li fiyata yüzde 20 KDV eklendiğini hesapladığımızda da 2,08 TL ek yük geliyor.

Petrolde artış olmaz ya da ek müdahale gelmezse benzine tek seferde 12,48 TL zam yansıyacak ve benzin 95 lirayı bulacak.

Yakın dönemde 100 liraya yaklaşan motorin ise eşelmobil sisteminin dışına çıkarılmış ve fiyat şokunu önlemek amacıyla kademeli ÖTV artış modeline geçilmişti. Eylül ayında 3 lira, ekim ayında 6 lira olarak uygulanacak olan motorinde, 1 Ekim itibarıyla pompaya yaklaşık 3,60 TL civarı ek vergi yansıyacak.

Kasım ayında ise ÖTV 9 liraya çıkacak ve ÖTV tutarı 12 lira olacak. Yeni bir karar çıkmazsa motorinde fiyat 1 Ekim'de 97 lirayı geçecek.

Bu da sanayi üretiminden tarım üretimine kadar tüm aşamaları etkileyerek ve iğneden ipliğe her türlü ürüne zam olarak yansıyacak. Uzmanlar, enflasyonla mücadelenin sürdüğü ve hedeflerin güncellendiği bu aşamada, ekonomi yönetimden eşelmobili uzatma kararı gelebileceğini değerlendiriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il il değişiyor. İşte il il akaryakıt fiyatlar...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.40 TL

Motorin litre fiyatı: 93.50 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 80.30 TL

Motorin litre fiyatı: 93.30 TL

LPG litre fiyatı: 34.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.40 TL

Motorin litre fiyatı: 94.60 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 81.70 TL

Motorin litre fiyatı: 94.90 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL