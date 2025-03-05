Petrol fiyatları, küresel ticaret tarifeleri ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı, %0,27 oranında azalarak 70,85 dolara geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü. Bu fiyat düşüşü, akaryakıt fiyatlarında da değişim yaratıyor.

ŞEHİRLERDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında değişiklik göstermekte. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

- İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,12 TL

Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

LPG litre fiyatı: 26,74 TL

- İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,28 TL

Motorin litre fiyatı: 46,57 TL

LPG litre fiyatı: 27,51 TL

- Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,83 TL

Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

LPG litre fiyatı: 27,35 TL

- İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,22 TL

Motorin litre fiyatı: 47,68 TL

LPG litre fiyatı: 27,25 TL

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Şu an için motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. Ancak benzin fiyatlarındaki indirim, motorin fiyatlarıyla kıyaslandığında daha belirgin bir düşüş gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasında işlem gören ürünlerin fiyatlarının ortalamasına ve dolar kurundaki değişikliklere göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmaları fiyatları belirler ve bu fiyatlar, rekabet koşulları ve serbesti nedeniyle şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar gösterebilir.