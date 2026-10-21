Akaryakıt piyasasında dalgalı seyir devam ederken, benzin fiyatları için yeni bir indirim beklentisi daha oluştu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,35 TL’lik yeni bir indirimin yapılması öngörülüyor.

Son yapılan 4,30 TL'lik indirimle birleştiğinde, benzinin litresindeki haftalık toplam indirim miktarı 7,65 TL'yi bulmuş olacak.

YENİ İNDİRİMLE BİRLİKTE BENZİN NE KADAR OLACAK?

3,35 TL'lik yeni indirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirde benzinin litre fiyatının düşmesi beklenen seviyeler şu şekilde:

İstanbul: 76,25 TL

Ankara: 77,25 TL

İzmir: 77,45 TL

PETROL PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

Uluslararası piyasalarda Kızıldeniz'deki ticaret rotalarında artan güvenlik riskleri ve Orta Doğu'daki petrol tesislerine yönelik arz kesintisi endişeleri petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor.

Güncel işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,78 artarak 109,64 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 98,58 dolara yükseldi. Piyasadaki bu yükselişe rağmen Akdeniz ürün fiyatlarındaki ortalama değişimler iç piyasada indirimin yolunu açtı.

21 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Mevcut durumda 20 Ekim gece yarısı yapılan son indirim sonrası 21 Ekim itibarıyla istasyonlardaki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle listeleniyor:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, Akdeniz piyasalarındaki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama gümrüksüz fiyatı ile günlük döviz kuru esas alınarak belirleniyor. Rafinerilerin hesapladığı bu baz fiyata dağıtım şirketlerinin marjları, nakliye giderleri ve bayi payları ekleniyor.

Bu sebeple nihai satış fiyatları, dağıtım firması ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.