ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sayıda ülkeye yönelik açıkladığı gümrük vergileri, uluslararası piyasalarda büyük bir karmaşaya neden oldu.



Emtia fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerden en çok etkilenen petrol olurken, geçtiğimiz haftalarda 74,95 dolardan işlem gören brent petrol fiyatı 4 yılın ardından ilk kez 60 doların altına geriledi.

BENZİNE BU GECE YARISI BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR



Motorin ve benzine gelen indirimlerin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısı itibarıyla benzinde bir indirimin daha yapılacağını açıkladı.



Gazeteci Olcay Aydilek, 10 Nisan itibarıyla pompaya yansıtılan 2 lira 24 kuruşluk indirime ek olarak gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 1,36 TL'lik indirime gidileceğini duyurdu. Böylelikle benzindeki iki günlük indirim tutarı 3,60 TL olacak.

GELECEK HAFTA SERM SAMLAR GÖRÜLEBİLİR



Öte yandan dün akşam saatlerinde Trump'ın Çin dışındaki tüm ülkelere uygulanacak ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle durdurması brent petrol fiyatlarının hızla 65 dolara yükselmesine neden oldu.



Bu yükseliş, gelecek hafta geçerli olacak şekilde akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların yapılmasına neden olabilir.