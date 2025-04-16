Son dönemde dalgalı seyreden enerji piyasaları, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. Edinilen bilgilere göre, benzine bu gece itibarıyla 94 kuruşluk bir artış yapılacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi benzin ve motorin fiyatları şehirden şehire farklılık gösteriyor. 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bazı büyükşehirlerdeki fiyatlar şu şekilde:

İstanbul: Benzin 44,03 – 44,18 TL, motorin 44,21 – 44,33 TL

Ankara: Benzin 44,77 TL, motorin 45,10 TL

İzmir: Benzin 45,13 TL, motorin 45,46 TL

Zamla birlikte benzinin litre fiyatının birçok bölgede 45 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

FİYATLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye'de 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıt fiyatları Serbest Fiyatlandırma Sistemi kapsamında belirleniyor. Bu sistemde akaryakıt dağıtım şirketleri, maliyet ve piyasa koşullarına göre satış fiyatlarını belirleme hakkına sahip. Bayiler ise bu fiyatlara kendi kâr marjlarını ekleyerek pompa satış fiyatlarını oluşturabiliyor.

Fiyatlar belirlenirken döviz kuru, brent petrol fiyatı ve vergiler gibi pek çok faktör etkili oluyor. Ayrıca, rekabetin yoğun olduğu bölgelerde fiyatlar daha esnek şekilde ayarlanabiliyor.

AKARYAKIT ZAMMI NE ANLAMA GELİYOR?

Sık sık gelen akaryakıt zamları, özellikle özel araç kullanan tüketiciler ve lojistik sektörünü doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre, benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, hem ulaştırma maliyetlerini yükseltiyor hem de enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

Araç kullanıcılarının bu dönemde tasarruflu yakıt tüketimine yönelmesi, toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmesi ya da araç paylaşımı gibi çözümleri gözden geçirmesi öneriliyor.