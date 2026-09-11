Küresel petrol piyasalarındaki sert yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yeniden yukarı taşıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Petrol piyasalarındaki hareketlilik durmak bilmiyor. Brent petrolün 110 dolara dayanması, yurtiçinde akaryakıta zammı meydana getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre benzinin litresine bu gece 3 lira 20 kuruşluk zammın gelmesi bekleniyor. İşte Aydilek'in paylaşımı:

Gelen zamların ardından benzinin litre fiyatının 80 lirayı aşması bekleniyor.

Beklenen 2,95 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşacak, bazı bölgelerde ise bu seviyenin üzerine çıkabilecek.

Mevcut fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 76,92-77,01 TL bandında olan benzinin litresi zam sonrası yaklaşık 79,87-79,96 TL seviyesine yükselecek.

Ankara'da fiyatların yaklaşık 80,84 lira ile 80,93 lira, İzmir'de ise 81,12 lira 81,21 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,92 - 77,01 TL

Motorin: 88,89 - 88,98 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,78 - 76,87 TL

Motorin: 88,75 - 88,84 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 77,89 - 77,98 TL

Motorin: 90,02 - 90,11 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 78,17 - 78,26 TL

Motorin: 90,29 - 90,38 TL

LPG: 34,99 TL