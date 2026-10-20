Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi oranlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 4,30 TL indirim yapıldı.

İndirim kararının pompaya yansımasıyla birlikte Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde satış fiyatları güncellendi.

İLLERE GÖRE AKARYAKIT FİYAT TABELALARI YENİLENDİ

Yapılan son düzenlemenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel satış fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt pompa fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve döviz kuru esas alınarak hesaplanmaktadır. Fiyat oluşum süreci şu aşamalardan geçer:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan borsasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar/TL kuru takip edilerek gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

Vergiler ve Yasal Paylar: Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile EPDK payı eklenir ve KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanır.

Dağıtım ve Bayi Payı: Dağıtım şirketlerinin belirlediği nakliye ve bayi kâr marjları fiyata dahil edilir.

KDV Katkısı: Tüm maliyet unsurlarının toplamı üzerine Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanarak nihai pompa fiyatı belirlenir.