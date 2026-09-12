ABD ve İran arasında yeniden yükselen karşılıklı misillemeler, küresel enerji koridorlarının en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini durma noktasına getirdi.

Petrol sevkiyatında yaşanan bu büyük aksama, uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarını yukarı çekti. Küresel boyuttaki bu tırmanışın Türkiye'deki pompa fiyatlarına yansıması ise gecikmedi.

BENZİN FİYATLARI ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE 80 TL'Yİ AŞTI

12 Eylül Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan 3,20 TL'lik fiyat artışının ardından, Türkiye genelinde benzin fiyatlarında yeni bir dönem başladı.

Zamlı tarifeyle birlikte litrelik pompa fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul: 80,12 TL

Ankara: 81,25 TL

İzmir: 81,52 TL

Doğu İlleri: Nakliye maliyetlerinin etkisiyle 82,88 TL

FİYAT DEĞİŞİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sektör temsilcileri; akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra mevcut vergi düzenlemelerinin de ana etken olduğunu vurguluyor.

Küresel jeopolitik risklerin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni ayarlamaların yaşanabileceği belirtiliyor.