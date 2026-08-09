Akaryakıt sektöründe uluslararası petrol varil fiyatlarına göre yapılan ücretlendirmede değişiklik süreci devam ediyor. Son gelişmelere göre benzinin litre fiyatında bir değişim daha yaşanması bekleniyor. En son litre fiyatına 1.10 TL zam yapılan benzin için yeni bir zam daha daha kapıda.

PAZARTESİ ZAM POMPADA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatı pazartesi günü gece yarısı 1.56 TL zamlanacak. Bu yeni fiyatlandırma, 11 Ağustos Salı günü itibarıyla araç depolarına dolan benzin için geçerli olacak. Akaryakıtta şu an geçerli olan fiyatlar İstanbul'da benzin için 68.36 TL, motorin için 80.04 TL ve LPG için 33.79 TL olarak gerçekleşiyor.

Benzine 11 Ağustos Salı günü yansıyacak olan 1.56 TL'lik fiyat artışıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69.92 TL'ye kadar yükselecek. Aynı artışın Anadolu'da yansıtılmasıyla fiyatların 70 TL'yi bulması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzine pazartesi gece yarısı gelecek olan zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69.92 TL'ye çıkacak. Anadolu'da ise fiyatın 70 TL'ye kadar ulaşması öngörülüyor.

Akaryakıtta şu an geçerli olan fiyatlar İstanbul'da benzin için 68.36 TL, motorin için 80.04 TL ve LPG için 33.79 TL olarak gerçekleşiyor.