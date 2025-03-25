Dünyada petrol fiyatları gerilerken ve dünya ülkelerinde akaryakıt fiyatları düşüşe geçerken Türkiye’de yurttaşlar siyasi hamlelerin bedelini akaryakıt istasyonlarında ödemeye devam ediyor. Geçen hafta siyasi operasyonların etkisiyle yükselen döviz kuru, benzin fiyatlarına yansıdı. Dün gece itibarıyla benzine 1.52 TL zam geldi. Önce 1.37 TL olarak duyurulan zam daha sonra yükselerek 1.52 TL’ye çıktı. Benzinin yanı sıra motorin ve LPG’de de zam beklentisi bulunuyor. Benzinden bir gün sonra 26 Mart Çarşamba günü motorinin fiyatına 1.1 TL zam yapılması bekleniyor. LPG’ye ise ilk etapta 65 kuruş olarak planlanan zam, 70 kuruşa çıkarıldı. LPG zammının ise 27 Mart Perşembe günü sürücüler için tabelalara yansıması bekleniyor.