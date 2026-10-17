Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Türkiye’nin referans aldığı Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesiyle birlikte benzin grubunda yeni bir indirim beklentisi oluştu.

SALI GÜNÜ BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 4,30 TL düşüş öngörülüyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin pompaya yansıması halinde benzinin ortalama litre fiyatlarının şu şekilde gerçekleşmesi bekleniyor:

İstanbul: 79,60 TL

Ankara: 80,60 TL

İzmir: 80,80 TL

Doğu İlleri: 82,20 TL

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.

17 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik takip edilirken, üç büyük şehirdeki mevcut pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

Akaryakıt fiyatlarının, önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kurunda yaşanabilecek değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam edeceği bildirilmektedir.