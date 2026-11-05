Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi, iç pazarda akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre, benzinin litre satış fiyatında 4,80 TL seviyesinde bir indirim bekleniyor. Değişikliğin onaylanması durumunda yeni tarifenin 6 Kasım Cuma günü saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından enerji piyasalarında düşüş trendi dördüncü gününe girdi.

Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki işlem günündeki yüzde 8'i aşan değer kaybının ardından 93,65 dolar seviyelerine kadar indi.

Fiyatlardaki bu hareketlilikte, ABD Kongre seçimleri sonrası Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının normalleşme sinyalleri vermesi belirleyici oldu. Küresel pazarda günlük 1,4 milyon varile ulaşan arz fazlası da ham petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

1 KASIM ZAMMININ GERİ ALINMASI GÜNDEMDE

Hesaplanan 4,80 TL'lik indirimin hayata geçmesi durumunda, 1 Kasım tarihinde benzine yansıtılan yaklaşık 4,10 TL'lik artış tamamen telafi edilmiş olacak.

Bununla birlikte, sektör kaynakları indirimin kesin tutarı ve tarihine ilişkin resmi teyidin henüz yapılmadığını belirtiyor.

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM YOK

Benzinde fiyat indirimi gündemdeyken, motorin ve LPG grupları için 6 Kasım tarihi itibarıyla planlanan resmi bir tarife değişikliği bulunmuyor.

Türkiye'de pompa fiyatları; ham petrolün yanı sıra Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi kalemleri dikkate alınarak belirlendiği için küresel fiyat hareketleri iç piyasaya birebir ve anlık olarak yansımayabiliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Pompa fiyatları dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterirken, büyükşehirlerdeki mevcut ortalama litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa): Benzin 80,50 TL | Motorin 100,50 TL | LPG 50,70 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 80,30 TL | Motorin 100,30 TL | LPG 50,10 TL

Ankara: Benzin 81,50 TL | Motorin 101,60 TL | LPG 50,79 TL

İzmir: Benzin 81,70 TL | Motorin 101,90 TL | LPG 50,70 TL