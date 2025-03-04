Geçtiğimiz hafta sektör kaynaklarının açıkladığı ve 1,15 TL seviyesinde olması beklenen indirim, bu gece yarısı itibarıyla pompaya 1,04 TL olarak yansıdı.



Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalı hareketlerin ardından benzine yapılan indirim, motorin kullanıcılarının da umutlanmasına neden olurken, motorinde beklenen indirim sürpriz bir zam kararına dönüştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına ortalama 0,07 kuruş zam yapıldı.



AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Değişikliklerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:



Benzin



İstanbul (Anadolu): 45.24 TL/L

İstanbul (Avrupa): 45.39 TL/L

İzmir: 46.31 TL/L

Ankara: 45.94 TL/L



Motorin



İstanbul (Anadolu): 46.54 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.65 TL/L

İzmir: 47.73 TL/L

Ankara: 47.37 TL/L





