Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, araç sahiplerinin ve vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar arama motorlarında en çok “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

BENZİNE 1 LİRA 11 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam beklentisi, özellikle şehirler arası ulaşım ve ticari taşımacılık yapan kesimde maliyet hesaplarını yeniden gündeme getirdi.

26 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,10 TL

Motorin: 57,34 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,92 TL

Motorin: 57,16 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,00 TL

Motorin: 58,42 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 55,27 TL

Motorin: 58,69 TL

LPG: 29,09 TL

AKARYAKIT ZAMLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi politikaları yakından takip edilmeden akaryakıt fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklenmemesi gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde motorin ve LPG fiyatlarında da yeni bir değişiklik olup olmayacağı merakla izleniyor.