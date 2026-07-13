Akaryakıt piyasasında fiyat hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda gerçekleşen artışın ardından gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri ile gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, benzin fiyatlarında hafta ortası itibarıyla yeni bir artış yaşanacak.

BENZİNE 2 LİRAYA YAKIN ZAM

Sektör kaynaklarından alınan son verilere göre, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor. Kararlaştırılan bu artışın gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta 5 TL'nin üzerinde zam yapılan motorin grubında ise şimdilik yeni bir fiyat ayarlaması öngörülmüyor. Motorine uygulanan son zammın ardından benzin ile motorin arasındaki fiyat makası yaklaşık 7 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Beklenen zam öncesinde Türkiye'nin üç büyük ilindeki mevcut pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin: 62,90 TL | Motorin: 69,88 TL | LPG: 31,19 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 62,75 TL | Motorin: 69,73 TL | LPG: 30,59 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,86 TL

Motorin: 70,99 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,14 TL

Motorin: 71,26 TL

LPG: 30,99 TL