Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 17 Mart’ı 18 Mart’a bağlayan gece yarısından itibaren benzine zam yapıldı.

Benzine yansıyacak zam, Eşel Mobil Sistemi sayesinde bir kısmı sübvanse edilerek pompa fiyatına 54 kuruş olarak yansıdı. Böylece otomobil sahipleri büyük bir artıştan kısmen korunmuş oldu.

ABD – İsrail – İran gerilimi ve yükselen brent petrol fiyatları (103,82 dolar) bu artışın temel nedeni olarak gösteriliyor.

MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında ise 18 Mart itibarıyla herhangi bir zam veya indirim yapılmadı. Bu durum, Eşel Mobil Sistemi’nin piyasadaki dengeyi koruma amacını bir kez daha gösteriyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

-İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 61,97 TL

Motorin litre fiyatı: 65,91 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

-İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 61,83 TL

Motorin litre fiyatı: 65,76 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

-Ankara:

Benzin litre fiyatı: 62,94 TL

Motorin litre fiyatı: 67,03 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

-İzmir:

Benzin litre fiyatı: 63,22 TL

Motorin litre fiyatı: 67,31 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL