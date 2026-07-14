Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna yapılan artışın ardından, gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrildi.

Sektör temsilcileri ve gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı kulis bilgilerine göre, benzin fiyatlarında hafta ortasında yeni bir tabela değişikliği yaşanacak.

ZAM ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor. Kararlaştırılan bu fiyat artışının, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 14 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.98 TL

Motorin litre fiyatı: 69.96 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.82 TL

Motorin litre fiyatı: 69.80 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.93 TL

Motorin litre fiyatı: 71.07 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 71.34 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL