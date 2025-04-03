Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Öte yandan, otogaz fiyatlarında ise 81 kuruşluk bir indirim öngörülüyor.
Benzin fiyatlarındaki artış, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,27 TL, Ankara'da 47,29 TL, İzmir'de ise 47,65 TL olarak belirlenmiş durumda.
Otogaz ise İstanbul'da 28,19 TL, Ankara'da 28,09 TL, İzmir'de ise 28,04 TL'den satılmaktadır.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları (Brent petrol), döviz kuru, vergi oranları ve yerel piyasa koşulları gibi bir dizi faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Bu unsurların değişkenliği, fiyatlarda sık sık dalgalanmalara yol açmaktadır.