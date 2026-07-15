Dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından biri olan Hindistan, küresel tedarik zinciri krizlerine ve ithal yakıt enflasyonuna karşı kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği devrim niteliğinde bir çözümü devreye aldı.

Gujarat eyaletindeki Banaskantha bölgesinde kurulan yeni biyo-CNG tesisi ve dolum istasyonu, ülkenin en bol bulunan tarımsal atığı olan inek gübresini stratejik bir ulaşım yakıtına dönüştürüyor. Proje, Hindistan'ın enerji ithalat faturasını milyarlarca dolar hafifletirken, yerli ve bağımsız bir enerji altyapısının da temelini atıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNÜ KESECEK DEV ORTAKLIK

Bloomberg'de yer akan habere göre, günde ortalama 700 araca yenilenebilir ve ucuz yakıt sağlayan bu kritik tesis, otomotiv devi Suzuki Motor Corp. ile Asya'nın en büyük süt kooperatifi olan Banas Dairy ortaklığında işletiliyor.

Gaz tüketiminin yarısını dışarıdan satın alan ve küresel krizlerden doğrudan etkilenen Hindistan için bu tesis, stratejik bir kalkan görevi üstleniyor. İneklerin kutsal sayıldığı ülkede yüzyıllardır tezek olarak kullanılan bu geleneksel kaynak, artık dışa bağımlılığı bitirecek milli bir enerji silahına dönüşmüş durumda.

YERLİ KAYNAKLARLA ÇİN TEKELİNE VE ENFLASYONA KARŞI BÜYÜK DARBE

Elektrikli araç dönüşümünde Çin'in hakimiyetindeki batarya tedarik zincirine bağımlı kalmak istemeyen Hindistan yönetimi, biyo-CNG hamlesiyle tamamen kendi topraklarındaki hammaddeyi kullanıyor. İstasyonlarda satılan bu biyolojik gaz, normal benzine kıyasla kilogram başına 20 rupiden fazla bir tasarruf sağlayarak ülkede kronikleşen yakıt enflasyonuna en net yanıtı veriyor. Mevcut CNG'li araçlarla yüzde yüz uyumlu çalışan bu yakıt, hiçbir ek dönüşüm maliyeti de gerektirmiyor.

KÖYLERDEN SANAYİYE UZANAN TAM BAĞIMSIZ DÖNGÜSEL EKONOMİ

Proje, enerji güvenliğinin yanı sıra kırsal kalkınmanın da motoru haline geldi. Çevre köylerden her gün toplanan yaklaşık 88 ton sığır gübresi, çiftçilere doğrudan ek gelir sağlıyor. Gübreden gaz elde edildikten sonra geriye kalan zenginleştirilmiş atık ise organik gübre olarak tarım tarlalarına geri dönüyor. Bu sayede Hindistan, enerji ithalatının yanı sıra ithal kimyasal gübrelere olan bağımlılığını da sıfırlamayı hedefliyor.

HEDEF ÜLKE GENELİNDE 1.000 YENİ DEV TESİS

Hindistan'ın günlük gaz tüketimi dikkate alındığında biyo-CNG üretimi henüz başlangıç aşamasında olsa da, devlet bu alandaki vitesi hızla artırıyor. Japonya ile imzalanan stratejik anlaşma kapsamında ülke genelinde tam 1.000 yeni biyogaz tesisinin kurulması kararlaştırıldı. Sektör uzmanları, Hindistan'ın bu atık potansiyelinin yalnızca üçte birini dahi sisteme entegre etmesi durumunda, ülkenin ithal doğal gaz ihtiyacının tamamının yerli imkanlarla ikame edilebileceğini belirtiyor. Kurulan bu yeni ekosistem, Hindistan’ın küresel biofuel (biyoyakıt) yarışında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacak.