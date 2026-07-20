Brezilya’nın etanol üretimi, şeker kamışı rekoltesindeki düşüşe rağmen mısır etanolü üretimindeki büyük artış sayesinde 2025/26 hasat döneminde tarihi bir rekor kırdı. Brezilya Şeker Kamışı Sanayii Birliği (UNICA) ve sektör analiz merkezi Novacana verilerine göre, ülkenin toplam etanol üretimi bir önceki döngüye kıyasla %0,8 artarak 37,5 milyar litreye ulaştı. Bu hacim, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek yıllık üretim olarak kayıtlara geçti.

MISIR ETANOLÜNDE YÜZDE 30'A YAKIN SIÇRAMA

Açıklanan verilere göre, bu dönemde şeker kamışından elde edilen etanol üretimi %6,9 oranında geriledi. Ancak mısır etanolü üretimi %29,8 oranında artış göstererek bu düşüşü tamamen telafi etti.

Toplam üretim, 37,5 milyar litre (Önceki dönem: 37,3 milyar litre). Mısır etanolünün payı, toplam üretimin yaklaşık %27'si. Şeker Kamışı Etanolünün Durumu: %6,9 düşüşe rağmen pazar liderliğini koruyor.

Uzmanlar, iki farklı ham maddeye dayalı bu dengenin, şeker kamışı hasadının zayıf geçtiği dönemlerde bile ülkenin üretim istikrarını korumasını sağladığına dikkat çekti.

YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ YAKIT ÜRETİMİNE İMKAN TANIYOR

Geleneksel şeker kamışı odaklı etanol üretimi ağırlıklı olarak ülkenin Merkez-Güney bölgesinde yoğunlaşırken, mısır etanolünün yükselişi üretim coğrafyasını da genişletiyor.

Merkez-Batı bölgesindeki geniş tarım arazilerinde gerçekleşen ikinci hasat mısır fazlası, doğrudan tarlaların yakınındaki tesislerde işleniyor. Bu durum hem lojistik maliyetlerini düşürüyor hem de şeker kamışı kırma dönemine olan bağımlılığı azaltarak yıl boyunca kesintisiz yakıt üretimine imkan tanıyor.

YÜKSEK TALEP YATIRIMLARI DESTEKLİYOR

Brezilya, hem benzin hem de etanol ile çalışabilen dünyadaki en büyük esnek yakıtlı (flex-fuel) araç filosuna sahip. İç pazardaki bu sürekli ve yüksek talep, üreticilerin mısır işleme tesislerine yönelik yatırımlarını sürdürmesini sağlıyor.

Sektör temsilcileri, yerli kaynaklardan üretilen yenilenebilir yakıt hacmindeki bu artışın, ülkenin ithal yakıta olan bağımlılığını azalttığını ve iç pazardaki pompa fiyatlarının istikrara kavuşmasına stratejik bir katkı sağladığını belirtti.