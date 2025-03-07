Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşler, akaryakıt tarifesinde değişikliklere neden olmaya devam ediyor.



Salı günü benzinin litre fiyatına 1,15 TL indirim yapılırken, düşüşlerin sürmesinin ardından 2,06 TL'lik bir benzin indirimi daha yapılmıştı. Motorin grubu kullanıcıları, kendilerine yönelik indirimlerin ne zaman başlayacağını merak ederken, akaryakıt sektörü kaynakları yüzleri güldüren haberi verdi.

MOTORİNE İNDİRİM BU GECE YANSIYACAK



Bu gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorinin litresinde 1 lira 35 kuruşluk indirim bekleniyor.



7 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt tarifeleri şu şekilde:



Benzin



İstanbul (Anadolu): 43.22 TL/L

İstanbul (Avrupa): 43.37 TL/L



İzmir: 44.29 TL/L



Ankara: 43.92 TL/L

Motorin



İstanbul (Anadolu): 46.54 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.65 TL/L



İzmir: 47.73 TL/L



Ankara: 47.37 TL/L