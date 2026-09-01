Artan petrol fiyatları ve yakıt maliyetleri sürücüleri en ekonomik çözümleri bulmaya zorlarken, sosyal medyada "Josed Mechanic" adıyla tanınan İspanyol bir tamircinin paylaştığı yakıt tavsiyesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. TikTok hesabından yayınladığı videoda uzun yolculuk öncesi depoyu doldururken görülen ünlü usta, sürücülere ezber bozan bir öneride bulundu.

“BENZİNLİ ARAÇ SAHİPLERİ 98 OKTAN YAKITLA DOLDURUN”

Sürücülerin çoğunluğunun daha uygun fiyatlı olan 95 oktan benzini tercih ettiğini açıklayan İspanyol tamirci, kendisinin uzun yolculuklarda farklı bir yöntem izlediğini belirtti. Depoyu 98 oktan kurşunsuz benzinle doldurduğunu ifade eden usta, yüksek oktanlı yakıtın enjektör sistemini temizlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Dışarıdan ekstra temizleme katkısı kullanmak yerine benzinli araç sahiplerine belirli aralıklarla depoyu 98 oktan yakıtla doldurmalarını önerdi.

"PARAYI ÇÖPE ATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Tamircinin bu tavsiyesi kısa sürede binlerce yorum alırken, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı profesyonel ustanın görüşüne katılmadığını söyledi. Çok sayıda takipçi, ihtiyacı olmayan bir motora yüksek oktanlı benzin koymanın tamamen para israfı olduğunun altını çizdi. Birçok kullanıcı, modern motorların zaten 95 oktan yakıta göre tasarlandığını ve 98 oktanın motoru temizleme gibi bir işlevinin bulunmadığını açıkladı.

GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU? OTOMOTİV UZMANLARI NE DİYOR?

Sürücüler arasında pahalı yakıtın daha kaliteli olduğu ve motoru koruduğu fikri son derece yaygın olsa da otomotiv uzmanları durumun göründüğü gibi olmadığını vurguluyor. Yapılan teknik incelemelere göre, standart ve modern bir benzinli araçta 98 oktan yakıt kullanmak sürücünün cüzdanını hafifletmek dışında hiçbir somut avantaj sağlamıyor.

Uzmanlar, 98 oktan benzinin sunduğu yüksek performans ve temizleme ayrıcalıklarının yalnızca özel spor otomobiller ile 1990 öncesi üretilen klasik araçlarda işe yaradığını belirtiyor. Sıradan ve yeni nesil bir araca sahipseniz, uzun seyahatler öncesinde daha fazla ödeme yaparak 98 oktan benzin tercih etmeniz aracınıza fazladan bir katkı sunmuyor.