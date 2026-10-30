Japon otomobil üreticisi Toyota, benzinli motorların uzun yıllar daha kullanılmaya devam edeceğini düşünüyor. Bu nedenle şirket, geliştirdiği yeni motor ve hibrit sistemleri başka otomobil markalarına da satmayı planlıyor.

Automotive News'in haberine göre Toyota, bu yıl yaklaşık 500 milyon euro değerinde motor ve güç aktarma sistemi siparişi almayı hedefliyor. Yeni motorların ve hibrit sistemlerin diğer üreticilere teslimatının ise 2027 yılında başlaması bekleniyor.

3 farklı benzinli motor geliştirildi

Toyota'nın yeni motor ailesinde 3 farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki 1,5 litrelik atmosferik dört silindirli motor. İkinci seçenek, bu motorun turboşarjlı versiyonu. Ailenin en güçlü üyesi ise 2,0 litrelik turbo benzinli motor.

Şirket, yeni motorların önceki nesillere göre daha küçük ve hafif olacağını belirtiyor. Ayrıca yakıt verimliliğinin de artırılması hedefleniyor.

Yeni motorlar hibrit sistemlerle çalışacak

Toyota'nın bu hamlesi elektrikli otomobillerden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Şirket, yeni motorları öncelikle hibrit sistemlerde kullanılmak üzere tasarladı.

Daha küçük boyutlara sahip motorlar, farklı otomobil platformlarına daha kolay yerleştirilebilecek. Böylece Toyota, teknolojisini başka üreticilere de sunabilecek.

Olası müşteriler arasında şirketin hâlihazırda iş birliği yaptığı Mazda ve Subaru da bulunuyor. Mazda, Toyota'nın hibrit teknolojisinden Mazda2 Hybrid ve CX-50 gibi modellerde yararlanıyor. Subaru ise Toyota ile bazı elektrikli bileşenler konusunda iş birliği yapıyor.

Ancak iki üretici de kendi motor teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Bu nedenle yeni Toyota motorlarını kullanıp kullanmayacakları henüz kesinleşmedi.

Toyota'nın hedefi 1,5 milyar euro gelir

Toyota, yeni motorlarını başka üreticilere satarak üretim hacmini artırmayı ve geliştirme maliyetlerini paylaşmayı amaçlıyor. Bu iş modeli, şirkete ek gelir sağlama potansiyeli de taşıyor.

Öte yandan içten yanmalı motorların geleceği, dünya genelinde giderek sıkılaşan emisyon kurallarına bağlı. Toyota, yeni motorlarını hibrit sistemlerle birleştirerek bu dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

Şirketin uzun vadeli gelir hedefi ise dikkat çekici. Toyota, 2032 yılına kadar motor ve güç aktarma sistemi satışlarından yıllık yaklaşık 1,5 milyar euro gelir elde etmeyi planlıyor.