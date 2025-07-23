Avrupa Birliği, içten yanmalı motorlara yönelik yasak adımlarını hızlandırmayı planlıyor. Yeni düzenleme hayata geçerse, benzinli ve dizel motorlu araçların yalnızca satışı değil, kiralanması da yasaklanacak. Bu karar, otomotiv ve ikinci el piyasasında büyük bir dönüşüm başlatabilir.

KİRALIK ARAÇLARA ELEKTRİKLİ ŞARTI GELİYOR

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in, Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 2030 yılından itibaren araç kiralama şirketlerinin benzinli ve dizel araç satın alması yasaklanabilir. Düzenleme yasalaşırsa, Europcar ve Sixt gibi büyük kiralama firmaları filolarını yalnızca elektrikli modellerle yenilemek zorunda kalacak.

Araç kiralama firmaları, genellikle filolarını her 1-2 yılda bir yeniliyor. Bu nedenle yasağın yürürlüğe girmesi halinde, 2032 yılına kadar kiralık araç pazarının büyük ölçüde elektrikliye dönüşmesi bekleniyor.

KURUMSAL FİLOLAR DA YASAK KAPSAMINA GİREBİLİR

Teklif sadece araç kiralama şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Avrupa’da yeni araç satışlarının yüzde 60’ı kurumsal filolara yapılıyor. Bu da düzenlemenin etki alanını çok daha genişletiyor. Filo satışlarının sınırlandırılması, 2035’te içten yanmalı araçlara getirilecek satış yasağının etkisini yıllar öncesinden hissettirebilir.

İKİNCİ EL PİYASASI DARBENİN EŞİĞİNDE

Yeni düzenleme, ikinci el içten yanmalı araç piyasasını da doğrudan etkileyecek. Çünkü filo satışları, ikinci el pazarının en büyük kaynağını oluşturuyor. 2030 sonrasında içten yanmalı ikinci el araç bulmak zorlaşabilir, fiyatlar ise yükselişe geçebilir.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İÇİN KRİTİK EŞİK

Filo siparişlerinin düşmesi, birçok üretici için benzinli ve dizel modellerin üretimini ekonomik olmaktan çıkarabilir. Bu da bazı otomobil markalarının, yasak yürürlüğe girmeden önce bu modelleri piyasadan çekmesine neden olabilir.

KOMİSYON HENÜZ RESMİ KARAR ALMADI

Avrupa Komisyonu, Bild’e yaptığı açıklamada yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını doğrularken, 2030 itibarıyla filo satışlarına sınırlama getirileceğine dair henüz resmi bir kararın alınmadığını belirtti. Ancak sektör kaynakları, AB’nin elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak için bu yönde adımlar atmaya kararlı olduğunu vurguluyor.