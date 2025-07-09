Şehirler arası yolculuklarda mola verilen benzin istasyonları, gıda fiyatlarıyla adeta havalimanlarıyla rekabet ediyor. Akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi aştığı mevcut ekonomik tabloda, mola verilen her istasyon da bütçeleri zorlayabiliyor.

Marketlerde 30 liraya satılan bir çikolatanın, Tekirdağ–İstanbul güzergâhında yer alan bir akaryakıt istasyonunda 100 liraya satıldığı tespit edildi.

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, benzer şekilde, diğer atıştırmalık ürünlerde de market fiyatlarıyla benzinlik fiyatları arasında en az iki kat fark bulunuyor.

Dövizle yapılan kira sözleşmeleri nedeniyle havalimanlarındaki fiyatların yüksek olduğu bilinirken şehirler arası otoyollarda yer alan dinlenme tesislerinin de bu fiyat seviyelerine yükselmesi dikkat çekiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) tarla ve market fiyatlarını karşılaştıran endeksleri genellikle yaş sebze ve meyve fiyatlarını gündeme taşırken, bu farkın ambalajlı ürünlerde de oldukça belirgin olduğu görülüyor.

Akaryakıt fiyatlarının 50 TL'yi aştığı mevcut ekonomik tabloda, mola verilen her istasyon da bütçeleri zorlayabiliyor. Uzmanlar, sürücüleri yolculuk öncesinde temel ihtiyaçlarını marketlerden temin etmeleri konusunda uyarıyor.