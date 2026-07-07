Mersin’in Silifke ilçesinde yargıya ilişkin dikkat çeken iddialar içeren bir suç duyurusu dosyası gündeme geldi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran M.Y. kentte görev yapan üst düzey yargı mensubu ile bazı kişiler arasında bir ceza dosyasına ilişkin rüşvet ilişkisi kurulduğunu öne sürdü. Başvuruda, dosyanın sonucunu etkilemeye dönük para pazarlıkları yapıldığı, milyonlarca liralık ödeme gerçekleştirildiği ve tüm sürecin telefon kayıtları ile para hareketleri üzerinden araştırılması talep edildi.

“ÖNCE 50 MİLYON,SONRA 25 MİLYONDA ANLAŞILDI” İDDİASI

Savcılığa sunulan dilekçeye göre süreç, şikâyetçilerin tanıdıkları aracılığıyla dosyada taraf olan A.T. ile tanışmasıyla başladı. Dilekçede, ilerleyen süreçte taraflar arasında güven ilişkisi kurulduğu, ardından A.T.‘nin Silifke’de görülen bir ceza dosyası için yardım istediği ileri sürüldü.

Şikayetçilere göre, bu talep üzerine Silifke’de işletmecilik yapan bazı isimlerle temasa geçildi. İddiaya göre yapılan görüşmelerin ardından dosyanın seyrine ilişkin değerlendirmeler aktarıldı ve kararın sanık lehine sonuçlanabilmesi için önce 50 milyon TL talep edildiği, daha sonra bu miktarın 25 milyon TL’ye kadar indirildiği öne sürüldü.

Dilekçede, talep edilen paranın bir bölümünün nakit olarak elden teslim edildiği, kalan kısmın ise farklı tarihlerde ödenmesinin planlandığı iddia edildi.

“HTS KAYITLARI VE BANKA HAREKETLERİ İNCELENSİN”

Başvuruda, iddiaların araştırılması için çok sayıda teknik inceleme talep edildi. Şikâyetçiler; telefon görüşme kayıtları (HTS), banka hareketleri, döviz işlemleri, güvenlik kamera kayıtları, araç satış bilgileri ve adliye giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesini istedi.

Dilekçede ayrıca, belirli tarihlerde gerçekleştiği öne sürülen para teslimleri, şehirler arası buluşmalar ve araç satışı üzerinden ödeme organizasyonu iddialarına da yer verildi.

“ŞİKAYET EDECEĞİM DEDİKTEN SONRA TEHDİT EDİLDİM”

M.Y., dilekçesinde süreçten rahatsızlık duyduğunu, yaşananların ardından ilgili kişilerle görüşerek durumu savcılığa taşıyacağını söylediğini belirtti. Bu açıklamaların ardından işyerine bir mermi bırakıldığını öne süren M.Y., kendisi ve eşinin can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.Suç duyurusunda, ilgili kişiler hakkında soruşturma yürütülmesi, iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve delillerin toplanması talep edildi.

Savcılık yapılan suç duyurusundaki iddiaları HSK Genel Sekterliğine bildirdiği öğrenildi.